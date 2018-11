Política Bolsonaro recebe visita de deputado que busca presidência da Câmara João Henrique Caldas deixou transparecer que espera contar com o apoio dos deputados eleitos pelo partido do presidente eleito

Sem previsão de cumprir agenda externa nesta segunda-feira, 12, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) recebeu a visita do deputado federal João Henrique Caldas (PSB-AL) no início da manhã. O parlamentar pretende disputar a presidência da Câmara dos Deputados e disse que a conversa foi "institucional" e com o intuito de "ir azeitando essas relações". O encontro durou ...