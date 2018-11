Política Bolsonaro recebe embaixador italiano e discute situação de Battisti País europeu pede extradição de Battisti; presidente eleito já sinalizou que autorizaria a medida

O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, visitou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na manhã desta segunda-feira, 5, para tratar do futuro da relação entre os dois países e discutir a situação do ativista italiano Cesare Battisti, condenado no país europeu por terrorismo. Bernardini deixou o condomínio onde Bolsonaro mora, na Barra da Tijuca, zona o...