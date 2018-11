Política Bolsonaro recebe embaixador de Israel no Brasil Israel tem sido o centro de uma polêmica no Brasil após declarações feitas por Bolsonaro de que pretende transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu na manhã desta quarta-feira, 28, a visita no embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly. O encontro ocorreu na Granja do Torto e durou cerca de meia hora, mas o embaixador saiu sem dar declarações. O assunto discutido na conversa não foi divulgado. "Recebi a ilustre visita do Embaixador de Israel, Yossi Shelley, na com...