Bolsonaro recebe alta da UTI, mas segue com visitas restritas, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 30, dois dias depois de fazer a cirurgia. Ele segue com visitas restritas, mas não tem sinal de infecção. De acordo com o boletim médico divulgado nesta tarde, o presidente segue apresentando boa evolução clínica e não tem sangramentos nem febre. "Continua em jejum or...