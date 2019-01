Política Bolsonaro rebate críticas ao decreto da posse de armas Segundo o presidente, medidas para segurança pública ainda serão tomadas e propostas

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (17), em sua conta no Twitter, que “muitas falácias” estão sendo usadas “a respeito da posse de armas”. Ele assinou decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo no país na terça-feira (15), em cerimônia no Palácio do Planalto. “Muitas falácias sendo usadas a respeito da posse de armas. A pior delas conclui que a ...