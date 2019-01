Política Bolsonaro reassume a Presidência nesta quarta-feira às 7 horas, diz porta-voz Presidente poderá começar a receber a visita de ministros, no entanto, a recuperação requer "certos cuidados"

Jair Bolsonaro deve reassumir a Presidência da República às 7 horas da manhã desta quarta-feira, 30, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Santana do Rêgo Barros. Nesta quarta-feira, de acordo com Rêgo Barros, o presidente poderá começar a receber a visita de ministros, ponderando, no entanto, que a recuperação do presidente requer "certo...