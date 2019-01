Política Bolsonaro realiza primeira viagem internacional e embarca para Davos neste domingo (20) Na estreia do presidente no exterior, o governo pretende vender a empresários e a políticos a imagem de que a economia brasileira está modernizando-se

Com uma agenda voltada para a defesa da abertura econômica, do combate à corrupção e do compromisso com a democracia, o presidente Jair Bolsonaro embarca hoje (20) às 22h para Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial. Ele viajará acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da J...