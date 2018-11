Política Bolsonaro quer reduzir 'no mínimo' 30% número de comissionados nos ministérios Presidente eleito afirma que, embora sejam importantes, nos ministérios há um ‘exagero’

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje (13), durante entrevista coletiva no Superior Tribunal Militar, que pretende reduzir em 30% o número de servidores comissionados no Executivo. "No mínimo 30% a gente vai cortar, no mínimo”. Bolsonaro reconheceu a importância dos servidores indicados politicamente, mas disse que nos ministérios há um "exagero". “Eu fu...