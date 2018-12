Política Bolsonaro: "Quando vi entidades ambientais criticando Ricardo Salles, falei 'acertamos'" Presidente eleito defende escolha do futuro ministro do Meio Ambiente e diz que 'tempo' de demarcação de terras indígenas 'acabou'

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 12, que “não demarcaremos um centímetro quadrado a mais de terra indígena” e que “não tem mais terra para quilombola” no Brasil. “Já acabou esse tempo”, declarou durante reunião com parlamentares do DEM no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição. Bolsonaro também disse q...