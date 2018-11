Política Bolsonaro promete que não haverá contingenciamento para Forças Armadas Presidente eleito afirmou que Paulo Guedes vai cuidar da questão, pouco antes de participar de um almoço com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (6), na porta do Ministério da Defesa, que não haverá contingenciamento de recursos para as Forças Armadas. Perguntado, ele disse que essa definição caberá ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. “Paulo Guedes disse que não [haverá cortes nos recursos para as Forças Armadas]. Nada mais justo. É um reconhecimento à...