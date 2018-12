Política Bolsonaro prevê elo com Israel Em encontro com o primeiro-ministro israelense Netanyahu, presidente eleito fala em possíveis parcerias entre os países, mas não retoma anúncio sobre mudança de embaixada

No primeiro movimento claro da mudança de política externa do futuro governo Jair Bolsonaro, o presidente eleito se encontrou ontem no Rio de Janeiro com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. Durante a campanha, o futuro presidente prometeu a mudança da embaixada brasileira de Tel-Aviv para Jerusalém, o que aproximou os dois líderes. Ontem, contudo, nenhum...