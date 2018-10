Política Bolsonaro pede empenho; Haddad faz corpo a corpo Jair Bolsonaro (PSL) tenta conter otimismo excessivo e pede dedicação a aliados, enquanto Fernando Haddad (PT) investe em eventos e no convencimento dos eleitores nas ruas

As candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) adequaram os discursos e táticas para os dois últimos dias da campanha presidencial. O capitão reformado, que lidera as pesquisas de intenção de voto e esta semana chegou a dizer que estava com a “mão na faixa”, procura conter o excesso de otimismo e pediu ontem empenho dos apoiadores. A campanha petista, ...