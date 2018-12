Política Bolsonaro pede apoio para garantias a agentes públicos de segurança Presidente eleito fez um alerta sobre o impacto da segurança desses profissionais em outros setores

Às vésperas de assumir a Presidência da República, Jair Bolsonaro pediu o apoio de parlamentares para avançar em políticas destinadas a garantir a vida de agentes de segurança pública no exercício de suas funções. Em sua conta no Twitter, o presidente eleito fez um alerta sobre o impacto da segurança desses profissionais em outros setores. “É preciso o envolvimento dos co...