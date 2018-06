Política Bolsonaro pede ao STF absolvição sumária em denúncia por racismo A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o parlamentar em abril

A defesa do deputado federal e pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL-RJ), enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a absolvição sumária do político pelo crime de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o parlamentar em abril. De acordo com ...