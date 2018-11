Política Bolsonaro passa o dia em Brasília para série de reuniões A expectativa é que sejam concluídos os nomes da equipe ministerial

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passa a terça-feira (27) em Brasília para uma série de reuniões no gabinete de transição, no Centro Cultural do Banco do Brasil. A previsão é retornar ao Rio de Janeiro apenas amanhã (28) à tarde. Acompanham Bolsonaro o empresário Paulo Marinho e Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. A expectativa é que sejam concluídos os nomes d...