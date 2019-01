Política Bolsonaro passa cargo a Mourão Presidente viajou para Davos, na Suíça, onde estreia no cenário internacional; Vice minimiza impacto de denúncias

O presidente Jair Bolsonaro transmitiu o cargo, no último domingo (20), ao vice, o general da reserva Hamilton Mourão. Bolsonaro embarcou às 22 horas partindo de Brasília com destino a Las Palmas, na Espanha, e depois, já na segunda, parte para Zurique, na Suíça, e então para Davos, sede do Fórum Econômico Mundial. A distância entre as duas cidades suíças é de 150 quilôm...