Bolsonaro participa do casamento de Onyx Lorenzoni, em Brasília

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou na noite desta quinta-feira, 22, do casamento do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com a assessora parlamentar Denise Veberling, em Brasília. Bolsonaro chegou atrasado à cerimônia, realizada no Clube do Congresso, à beira do Lago Paranoá, e ficou por quase duras horas na festa. A futura primeira-dama, Michelle Bo...