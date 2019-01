Política Bolsonaro participa de transmissão de cargo de ministros no Planalto Ainda hoje, o presidente terá uma série de encontros com representantes internacionais

O presidente Jair Bolsonaro deixou a Granja do Torto por volta das 8h desta quarta-feira, 2. Empossado ontem, Bolsonaro participa, às 9h, no Palácio do Planalto, da transmissão de cargo dos novos ministros que trabalharão no próprio Planalto: Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo Bebianno (secretário-geral da Presidência) e os generais Carlos Alberto (Secretaria de Governo) e...