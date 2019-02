Política Bolsonaro nomeia general do Exército para a presidência do Incra O órgão é responsável por realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste sábado (9) que o general da reserva do Exército João Carlos de Jesus Corrêa será o novo presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Atualmente, o Incra é subordinado ao Ministério da Agricultura. No governo de Michel Temer, era incorporado à Casa Civil. O órgão é responsável por realiza...