Política Bolsonaro não garante seguir lista tríplice na sucessão da PGR Após visita institucional à atual procuradora-geral, Raquel Dodge, Bolsonaro afirmou que a sucessão na PGR é tema para setembro do ano que vem

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, não deu nesta terça-feira, 20, garantias de que respeitará a lista tríplice do Ministério Público para escolher o próximo ocupante do cargo de procurador-geral da República. Após visita institucional à atual procuradora-geral, Raquel Dodge, Bolsonaro afirmou que a sucessão na PGR é tema para setembro do ano que vem. ...