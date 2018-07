Política Bolsonaro manda emissário para tentar salvar aliança com PRP Sigla negou o apoio nas eleições deste ano

Um dia após a negativa do PRP em apoiá-lo nas eleições deste ano, o pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, ainda tentar salvar a aliança do general Augusto Heleno (PRP) para tê-lo como vice. O presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno, viaja nesta quinta-feira (19) para São Paulo, onde tentará um encontro com o presidente do PRP, Ovasco Resende. Em...