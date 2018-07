Política Bolsonaro justifica falta com viagem de campanha Pré-candidato não esteve na sessão que votou a LDO e que manteve reajuste para servidor; “meu voto não faria falta lá”, disse

Pré-candidato à Presidência pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) faltou à sessão do Congresso que votou, na madrugada de quinta-feira (12), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - que fixa as balizas do Orçamento de 2019, o primeiro do próximo presidente.Na votação, deputados e senadores retiraram do texto a proibição para a concessão de reajustes sala...