Bolsonaro indica Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto para Desenvolvimento Regional

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, acaba de anunciar, pelo Twitter, a indicação de Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto como futuro ministro do Desenvolvimento Regional, que deve contemplar a atual pasta de Cidades e Integração Nacional. Canuto é secretário-executivo do Ministério da Integração e servidor efetivo do Ministério do Planejamento. "Informo a todos a i...