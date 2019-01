Política Bolsonaro indica general para porta-voz do Planalto A decisão do presidente de escolher Otávio Santana do Rêgo Barros para o cargo levou em conta o trabalho dele de uso das redes sociais na assessoria de comunicação do Exército

O general de divisão Otávio Santana do Rêgo Barros, de 58 anos, será o porta-voz do Planalto, informaram fontes do Ministério da Defesa. A decisão do presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) de escolher o oficial para o cargo levou em conta o trabalho de Rêgo Barros de uso das redes sociais na assessoria de comunicação do Exército, onde atuou até a semana passada. A escol...