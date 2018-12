Política Bolsonaro inaugura no RJ colégio para filhos de PMs e critica ideologia de gênero Em discurso, o presidente eleito disse que com o passar dos anos os professores perderam autoridade

Durante inauguração de um colégio destinado a filhos de policiais militares do Rio de Janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) voltou a afirmar que as instituições militares "estão à frente em grande parte dos demais" porque, segundo ele, ainda impõem hierarquia e autoridade aos alunos. Em discurso, Bolsonaro disse que com o passar dos anos os professores...