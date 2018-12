Política Bolsonaro garante apoio a profissionais da área de inteligência "Um dos mais importantes e sensíveis para a segurança da nação", escreveu o presidente eleito em seu perfil no Twitter

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, garantiu neste domingo (30) apoio aos profissionais do serviço de inteligência, "um dos mais importantes e sensíveis para a segurança da nação", disse em seu perfil no Twitter. O trabalho de inteligência é dos mais importantes e sensíveis para a segurança da nação. No entanto, por sua natureza discreta, raramente é reconhecido. ...