Política Bolsonaro faz reunião com general Heleno por videoconferência Nesta sexta-feira (1), o presidente não terá compromissos oficiais nem despachos

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã de hoje (1°), por vídeoconferência com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O presidente continua atento ao noticiário, enquanto se recupera da cirurgia que reconstruiu o trânsito intestinal, após receber uma facada durante a campanha eleitoral. Internado no quinto a...