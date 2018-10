Política Bolsonaro faz campanha em quartel do Bope no Rio

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fez ontem campanha na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade. Segundo um assessor do presidenciável, foi uma “visita a amigos”. Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com policiais militares e, em seu discurso, afirmou que a classe militar ...