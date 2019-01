Política Bolsonaro falou por 15 minutos em Davos Sessão com discurso e entrevista estava prevista inicialmente para 45 minutos; para mercado, presidente deveria ser mais incisivo e dar detalhes, principalmente sobre reformas

O presidente Jair Bolsonaro foi um campeão de brevidade em sua apresentação no Fórum Econômico Mundial. Quinze minutos bastaram para seu discurso e para a entrevista realizada pelo fundador e presidente do fórum, professor Klaus Schwab. Foram suficientes para apresentar seu governo como livre de ideologias, formado de pessoas qualificadas, comprometido com a moralidad...