Política Bolsonaro fala em “nova era” Ao avaliar sua vitória na eleição e o que está por vir na política, presidente eleito critica os governos anteriores e defende unidade pela prosperidade do País

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), usou as redes sociais ontem para repercutir a sua trajetória na corrida eleitoral e anunciar o que considera ser uma “nova era” que está por vir no cenário político. “Gastamos cerca de 20 vezes menos que o segundo colocado, sem prefeitos, governadores ou máquinas. Todo o possível quadro foi mudado graças à conexão com o que almej...