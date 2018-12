Política Bolsonaro fala em lei ‘informal’ Presidente eleito volta a dizer que é difícil ser patrão no Brasil e defende mudanças na legislação “no que for possível” para aproximá-la da informalidade

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, voltou ontem a criticar a legislação trabalhista e defendeu aproximá-la da “informalidade”. Em reunião com parlamentares do DEM, também criticou a atuação do Ministério Público do Trabalho e de ambientalistas em contraposição ao avanço do agronegócio.“No que for possível, sei que está engessado no artigo sétimo (da Constituição)...