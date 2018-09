Política Bolsonaro está em estado grave e vai passar por nova cirurgia Segundo novo boletim médico divulgado nesta manhã, candidato do PSL permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O Hospital Albert Einstein divulgou na manhã desta segunda-feira (10), novo boletim médico sobre o estado de saúde do candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, vítima de um ataque com uma faca no dia 6, enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo os médicos, o deputado precisará de uma nova cirurgia de "grande porte" para reconstituir o...