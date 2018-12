Política Bolsonaro espera definir nome para o Meio Ambiente nesta semana Entre os nomes cotados, estaria do agrônomo Xico Graziano, que foi do governo FHC e pertenceu aos quadros do PSDB

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse neste domingo (2) que espera decidir o nome que ocupará o Ministério do Meio Ambiente nesta semana. Bolsonaro falou com jornalistas na entrada do avião em que embarcou para São Paulo, onde assistirá à partida de futebol entre Palmeiras e Vitória, no Estádio Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O áudio ...