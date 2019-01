Política Bolsonaro e presidente argentino devem discutir nesta quarta Mercosul e crise na Venezuela No Palácio do Planalto, Macri participará de reunião privada com o presidente brasileiro e, em seguida, de reunião plenária, com a presença de ministros de ambos os países

O primeiro encontro entre o presidente da Argentina, Mauricio Macri, e o presidente Jair Bolsonaro amanhã (16) será cercado pelos detalhes de uma visita de estado. O líder argentino deve subir a rampa do Palácio do Planalto ainda pela manhã. No Palácio do Planalto, participará de reunião privada com Bolsonaro e, em seguida, de reunião plenária, com a presença de m...