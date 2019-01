Política Bolsonaro e outros 141 ex-deputados já podem se aposentar com até R$ 33,7 mil Benefício de parlamentares pode ser até seis vezes superior ao teto do INSS

Em meio à discussões sobre a reforma da Previdência, um grupo de 142 deputados e ex-deputados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, poderá pedir aposentadoria, já a partir do mês que vem, com direito a um benefício de até R$ 33.763 – seis vezes mais que o teto do INSS. No caso de Bolsonaro, ele poderá acumular a aposentadoria com o salário de presidente da República, q...