Política Bolsonaro e Netanyahu estão reunidos no Forte de Copacabana A pauta do encontro é a relação bilateral entre Brasil e Israel

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estão reunidos neste momento no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio. Bolsonaro e Netanyahu, que desembarcou na capital fluminense no fim da manhã desta sexta-feira, 28, chegaram em dois comboios sob forte esquema de segurança. O encontro ocorre a portas fechadas - apenas ci...