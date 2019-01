Política Bolsonaro e Macri revisam regras para extradição Presidentes assinaram tratado para agilizar a entrega de estrangeiros que cometeram crimes

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Maurício Macri, assinaram ontem novo tratado que dá mais rapidez ao processo de extradição entre os dois países. A ideia é acelerar a troca de informações antes do processo pela via diplomática e facilitar um eventual pedido de prisão preventiva - o acordo anterior era da década de 1960. O novo entendimento bu...