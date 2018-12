Política Bolsonaro diz que vai tentar doar sobra de campanha a instituições beneficentes Presidente eleito já havia dito que pretendia doar o dinheiro que não foi gasto na campanha à Santa Casa de Juiz de Fora

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou na manhã desta sexta-feira, 14, via Twitter, que vai continuar tentando doar as sobras de campanha a instituições de caridade. "Diante da possibilidade, continuamos fazendo gestões para viabilizar a doação do restante dos recursos arrecadados em campanha não utilizados (mais de R$ 1 milhão) a instituições benefi...