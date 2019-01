Política Bolsonaro diz que quer 'reforçar laços' com a Argentina Antes de encontro com Maurício Macri, presidente afirmou em publicação em rede social que país é uma 'nação irmã'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Argentina, Maurício Macri, se reuniram nesta quarta-feira, 16, no Palácio do Planalto. Pouco antes da reunião, Jair Bolsonaro afirmou em uma publicação no Twitter que o encontro será uma oportunidade de "reforçar laços" e que o país vizinho é uma "nação irmã". Eles devem fazer uma declaração à imprensa após o...