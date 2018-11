Política Bolsonaro diz que pode ser operado no dia 20 de janeiro, caso inflamação melhore O presidente eleito disse que passará por outra avaliação de seu quadro clínico no dia 19 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse que passará por outra avaliação de seu quadro clínico no dia 19 de janeiro, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o ele, se a inflamação detectada do peritônio (membrana que envolve órgãos do sistema digestivo) estiver resolvida, ele deverá retirar a bolsa de colostomia no dia 20 de janeiro. ...