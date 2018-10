Política Bolsonaro diz que não tem controle sobre atos violentos de apoiadores O candidato negou que há um clima bélico na campanha

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, pediu hoje (10) para que seus apoiadores e simpatizantes não pratiquem atos de violência e agressão. Em sua conta do Twitter, a partir de uma entrevista concedida pelo candidato, ele reiterou que não tem controle sobre as pessoas e disse que é "a prova viva" da intolerância. “Esta pergunta não de...