Política Bolsonaro diz que não perdoa agressor e quer que ele "mofe na cadeia" Bolsonaro afirmou que está "vivo por milgare" e defendeu que a pena de Adélio Bispo seja ampliada

O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, disse que não perdoa Adélio Bispo de Oliveira que o atacou com uma faca no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.“Eu não perdoo ele (sic) não. Se depender de mim, ele mofa na cadeia", afirmou."Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para lá. Vamos a...