Política Bolsonaro diz que lei de imigração em vigor transformou Brasil em "país sem fronteiras" Declaração foi dada após o presidente eleito se reunir com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), conversou por telefone nesta segunda-feira, 19, com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. "Ele está muito contente com a nossa vitória (na eleição). Seremos grandes parceiros no futuro", afirmou Bolsonaro durante entrevista concedida na porta de sua casa, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). "(A Hungria) é um país q...