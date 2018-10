Política Bolsonaro diz que estatais não serão privatizadas

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, voltou a afirmar, em entrevista exibida na noite de ontem, pela TV Aparecida, que estatais estratégicas não serão privatizadas no caso de ele ser eleito. “É o que eu tenho falado, que as estatais estratégicas não serão privatizadas. Tudo terá um critério ou um modelo, não vamos sair vendendo tudo. Quem é funcionário d...