Política Bolsonaro diz que analisa potencial de exploração de potássio, cálcio e magnésio Segundo ele, a análise tem sido feita em conversas com o futuro ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Albuquerque Júnior, e a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo, em sua conta no Twitter, que tem analisado o potencial de exploração de reservas de potássio, cálcio e magnésio no Brasil. Segundo ele, a análise tem sido feita em conversas com o futuro ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Albuquerque Júnior, e a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. ...