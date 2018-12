Política Bolsonaro diz lamentar ausência de PSOL e PT em cerimônia de posse Deputados e senadores das siglas anunciaram que não devem participar do ato; outros partidos também relataram que líderes não comparecerão

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse lamentar o anúncio de PSOL e PT, de que seus deputados e senadores não vão participar da cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, no Congresso. "Soube que PT e PSOL não comparecerão à cerimônia de posse presidencial em repúdio a mim. Lamento!", escreveu, no Twitter. Líderes do PT, PSOL e PCdoB anunciaram ontem, 28, ...