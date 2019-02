Política Bolsonaro diz estar feliz e com saúde em 'plena evolução' O presidente está internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o último dia 27, se recuperando da cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia

O presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem no Twitter dizendo estar com saúde "em plena evolução" e aproveitou para criticar parte a imprensa na cobertura de sua recuperação médica. "Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa", escreveu. "Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou fel...