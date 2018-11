Política Bolsonaro diz enxergar com 'desconfiança' proposta de Paulo Guedes para Previdência Presidente eleito disse que ainda 'não está batido o martelo' sobre o modelo da reforma com futuro superministro da Economia Paulo Guedes

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse nesta segunda-feira (5) que ainda "não está batido o martelo" sobre a reforma da Previdência com o economista Paulo Guedes, seu futuro ministro da Economia. Ele disse ver com "desconfiança" a ideia de Guedes de substituir o modelo atual por um que pressuponha uma poupança individual do trabalhador. "Não está b...