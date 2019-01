O presidente Jair Bolsonaro faz nesta quinta-feira, 3, a primeira reunião com seu time de ministros em Brasília. Marcada para às 9h no Palácio do Planalto, as discussões com os 22 ministros e o general Hamilton Mourão vão tratar das prioridades de cada uma das pastas. O grupo, chamado de Conselho de Governo, também vai debater pautas conjuntas.

Na manhã de quinta, Bolsonaro publicou em seu Twitter que pretende atrair investimentos com concessões. "Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bi, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e 4 terminais portuários", afirmou. O objetivo é resgatar a confiança do investidor para aprimorar a infraestrutura nacional.

Na quarta, 18 ministros tomaram posse e listaram suas prioridades. Um dos pilares do novo governo, o economista Paulo Guedes defendeu a simplificação de impostos, carga tributária de 20% e falou sobre a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. A ideia é corrigir as 'distorções' do sistema de aposentadoria nacional. "Vamos na direção da liberal democracia, vamos abrir a economia, simplificar impostos, privatizar, descentralizar recursos para Estados e municípios", disse Guedes, em discurso interrompido diversas vezes por aplausos da plateia.

Por sua vez, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que pretende aprovar leis mais duras contra o crime organizado. “O brasileiro, seja qual for a sua renda tem o direito de viver sem medo da violência e sem medo de ser vítima de um crime, pelo menos nos níveis epidêmicos atualmente existentes”, afirmou ao assumir o cargo.

Responsável pela articulação política do governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediu um pacto pelo Brasil entre governo e oposição. "Não é possível que a oposição não possa compreender a capacidade de primeiro olhar para o Brasil, para as famílias e para o presente", afirmou em seu discurso. Por outro lado, Lorenzoni destacou que vai trabalhar para "despetizar" o Brasil. Nesta quinta, ele determinou a exoneração de comissionados e cargos de confiança de sua pasta.

No ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ministra Tereza Cristina informou que um conselho interministerial tratará da questão das terras indígenas. Em sua fala, a deputada federal e um dos principais nomes da bancada ruralista afirmou que a ideia será discutida na Casa Civil. A ministra falou ainda sobre o tabelamento do frete rodoviário e destacou a necessidade de diálogo com os países árabes para a manutenção e elevação dos laços comerciais. A eventual transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém pode desagradar o grupo.

Na pasta das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo criticou o globalismo, afirmou que pretende reorientar a atuação do País na Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que o País não pode ser mais passivo na diplomacia. Araújo prometeu, ainda, transformar as embaixadas em "escritórios comerciais" do Brasil no exterior. "Vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs", disse.

No ministério da Educação, o ministro Ricardo Vélez Rodriguez afirmou que a prioridade da pasta será o ensino básico no País. Ele defendeu em grande parte de seu discurso a luta contra o marxismo nas escolas. "Combateremos o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior. Trata-se de uma ideologia materialista alheia aos nossos mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo", afirmou. Vélez destacou, ainda, a necessidade de lutar contra o analfabetismo e de promover melhoria na infraestrutura de creches.

'Entraves'

Segundo especialistas ouvidos pelo Estado, algumas das medidas anunciadas pelos ministros dependem de diálogo com o Congresso, articulação com os governadores e de recursos do Orçamento.