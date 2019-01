Política Bolsonaro deve viajar a São Paulo no próximo domingo para cirurgia, diz governo Procedimento deve retirar a bolsa de colostomia que usa desde o atentado que sofreu em setembro do ano passado

Após retornar ao Brasil do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro deve viajar de Brasília para São Paulo no próximo domingo, 27, e se preparar para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia que usa desde o atentado que sofreu em setembro do ano passado. De acordo com o porta-voz do governo, Otávio Santana do Rêgo Barros, Bolsonaro r...